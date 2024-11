Entrega legal: programa de Minas Gerais previne casos de abandono de bebês Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 13/11/2024 - 15h41 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h51 ) twitter

Um recém-nascido foi encontrado abandonado em um lote vago em Ituiutaba, Minas Gerais. Horas após o ocorrido, a mãe, de 33 anos, foi presa em flagrante por tentativa de homicídio. Esse caso traz à tona a importância do programa Entrega Legal, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A iniciativa oferece uma alternativa segura para mães que não têm condições de criar seus bebês, permitindo a entrega voluntária para adoção, com total amparo legal e sigilo. O objetivo é evitar o abandono e garantir um lar seguro para as crianças, ajudando mulheres em situação de vulnerabilidade a tomarem decisões responsáveis e seguras.

