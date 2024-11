Entre para o Mundo Record de Prêmios e concorra a um carro zero-quilômetro em 26 de outubro! Aclr|Do canal Mundo Record no YouTube 16/10/2024 - 15h00 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tem carro novo na área! No dia 26 de outubro, todos os assinantes do Brasil concorrem a nada menos do que um Polo Track! Anote na agenda, pois esse presentão do Mundo Record de Prêmios será sorteado no Fala Brasil.

Quer entrar para o time? Acesse: mundorecord.com.br

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.