Entre Linhas: a jornada de artistas que transformam Uberlândia | Manhã Total

A segunda temporada da série de documentários Entre Linhas, que estreia no dia 19, mergulha na trajetória de seis artistas de Uberlândia, revelando aspectos ocultos de suas vidas dedicadas à arte. O projeto busca valorizar a cultura local, mostrando não apenas as conquistas visíveis desses profissionais, mas também as escolhas e desafios que moldaram suas carreiras. Com uma abordagem intimista, cada episódio é dirigido por diferentes cineastas, proporcionando um olhar único sobre a vida dos personagens.

Entre os destaques está o episódio dirigido por Lara Pires, que narra a emocionante história da atriz Maria de Maria, uma relação de reencontro entre aluna e professora. A produção envolveu 40 profissionais, entre produtores, cinegrafistas e equipe técnica, evidenciando o esforço colaborativo para eternizar essas histórias e dar visibilidade ao papel transformador da arte em Uberlândia.

