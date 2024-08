Entrada gratuita: exposição aproxima espaços culturais Aclr|Do canal Record RS no YouTube 05/08/2024 - 15h52 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h51 ) ‌



Uma exposição na capital aproxima dois importantes espaços culturais. É que obras de Iberê Camargo que fazem parte do acervo do MARGS - o Museu de Arte do Rio Grande do Sul - estão agora na fundação que leva o nome do artista. E durante todo o mês de agosto a entrada para visitantes é de graça.

