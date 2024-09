Entrada do parque do Jalapão (TO) é atingida por incêndio Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/09/2024 - 12h56 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h04 ) ‌



Imagens de Londrina, no Paraná, mostram animais fugindo de um incêndio em uma área de mata próxima à BR-369, o terceiro em dois meses na região. A situação é grave também em São Paulo, onde ao menos dez focos ativos de fogo foram registrados, obrigando a suspensão de aulas em Pompeia devido à fumaça. No Distrito Federal, um incêndio na floresta nacional foi controlado após três dias de combate. Já no Tocantins e no Pará, incêndios seguem fora de controle, trazendo temor aos moradores e destruindo áreas naturais. Às margens da lagoa da Serra, porta de entrada para o parque do Jalapão, um incêndio foi registrado.

‌



‌



‌



