Aclr |Do canal Keila Jimenez no YouTube

Entenda sobre a treta do Justin Bieber com a Ferrari | Keila Jimenez

Alto contraste

A+

A-

Fala, galera! Tudo bem? O vídeo de hoje está cheio de novidades quentíssimas do mundo dos famosos. Vocês sabiam que recentemente o cantor Justin Bieber foi proibido de comprar carros da marca Ferrari? Pois é, e além dele existem outros famosos que também estão na lista de rejeição dessa famosa fabricante de automóveis de luxo. Querem saber quem mais sobre essa treta do Justin com a marca e quem são as outras estrelas? Então, é só dar o play e conferir tudo comigo!

Deixem nos comentários a opinião de vocês sobre o assunto e não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal!

#KeilaJimenez #JustinBieber #MarcaFerrari

Pra saber mais, é só acompanhar as minhas redes sociais:

Publicidade

Instagram: @ktvefamosos

Twitter: @Keilaj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.