Entenda qual o momento da guerra entre Ucrânia e Rússia após bombardeio em Kiev Aclr|Do canal Record News no YouTube 02/09/2024 - 16h15 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h18 )



A Rússia lançou novos ataques em direção à Ucrânia. A capital Kiev foi bombardeada ainda na madrugada desta segunda-feira. Fortes explosões puderam ser vistas de longe e moradores foram acordados com os estrondos. Pelo menos três pessoas ficaram feridas. No domingo, tropas russas atacaram a região de Kharkiv. Um shopping center, uma instalação esportiva e prédios residenciais foram alvos dos bombardeios. Mais de 40 pessoas ficaram feridas, entre elas, cinco crianças. Manuel Furriela, mestre em Direito Internacional, analisa o momento da guerra no leste europeu e outros assuntos internacionais.

