Entenda por que o divórcio pode ser mais complexo do que o Casamento

Descubra os mitos e verdades sobre o divórcio neste vídeo esclarecedor com o advogado Gilberto Rosa. O divórcio é um tema delicado que envolve não apenas questões legais, mas também emocionais. Muitas vezes, o processo pode ser mais custoso, tanto emocionalmente quanto financeiramente, do que o próprio casamento. Nesta entrevista, exploramos os desafios enfrentados por casais em processo de separação e como transformar essa fase em um acordo justo e menos doloroso para ambas as partes.

