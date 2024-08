Entenda por que comemos mais no inverno e como fazer escolhas mais saudáveis Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 15/08/2024 - 15h48 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Durante os dias mais frios, é comum que nosso apetite aumente, levando-nos a buscar alimentos mais calóricos para nos aquecer. Mas você já se perguntou por que isso acontece? E como podemos fazer escolhas alimentares mais saudáveis durante o inverno? Para responder a essas perguntas, recebemos a nutricionista Letícia Gonçalves, que nos explica os mecanismos por trás do aumento da fome no frio e oferece dicas valiosas para evitar as tentações de alimentos menos saudáveis. Descubra como equilibrar sua dieta e manter a saúde em alta, mesmo durante a estação mais fria do ano.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.