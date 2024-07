Entenda os recentes incidentes com turbulência em aeronaves

Aclr |Do canal Record News no YouTube

Um voo da companhia aérea espanhola Air Europa, que fazia o trajeto de Madri, na Espanha, a Montevidéu, no Uruguai, foi obrigado a fazer um pouso de emergência no Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, na madrugada desta segunda-feira (1º), devido à fortes turbulências. 30 pessoas feridas foram retiradas da aeronave e levadas de ambulâncias para unidades de saúde. Os passageiros apresentavam ferimentos físicos no rosto, por ter batido em poltronas, e na cervical. Há menos de dois meses, outro caso assustou viajantes após uma pessoa morrer e outras 30 ficarem feridas após forte turbulência em voo que seguia de Londres até Singapura. Maurício Franklin Pontes, gestor de crise e representante da ABRAPAC (Associação Brasileira de Pilotos e Aviação Civil), explica sobre o assunto.

