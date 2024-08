Entenda os Impactos dos Partos Prematuros: Entrevista com a Dra. Larissa Costa Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 19/08/2024 - 16h30 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h30 ) ‌



Dados recentes do IBGE revelam que 12% dos partos no Brasil são prematuros, ou seja, os bebês nascem antes do tempo previsto. Essa condição pode trazer diversas complicações de saúde tanto para o bebê quanto para a mãe. Para entender melhor as causas, consequências e cuidados necessários em casos de partos prematuros, conversamos com a Dra. Larissa Costa, médica pediatra especializada.

