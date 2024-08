Entenda os impactos de uma possível recessão nos Estados Unidos Aclr|Do canal Record News no YouTube 05/08/2024 - 22h05 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O receio global sobre uma possível recessão nos Estados Unidos impactou diretamente o dólar. A moeda americana perdeu força ao longo do dia, mas fechou a segunda-feira com valorização de 0,56%, cotada a R$ 5,74. Esse é o maior valor desde 2021. Para entendermos como a economia dos Estados Unidos impacta no Brasil e no resto do mundo, recebemos o economista e professor Mauro Rochlin.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.