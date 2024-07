Aclr |Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube

Descubra como enfrentar uma demissão no trabalho de forma preparada e informada com as orientações do advogado trabalhista Cristiano Stonoga. Nessa entrevista abordamos os aspectos legais e práticos que envolvem uma demissão, ajudando você a estar melhor preparado para lidar com essa situação e até mesmo auxiliar outras pessoas em momentos difíceis no trabalho.

