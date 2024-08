Entenda o trabalho de combate aos incêndios na Serra do Cipó, em MG Aclr|Do canal Record News no YouTube 20/08/2024 - 15h15 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O incêndio no Parque Nacional da Serra do Cipó, em Minas Gerais, já dura três dias. Por causa disso a prefeitura de Santana do Riacho decretou situação de emergência e calamidade. O local abriga a cachoeira do tabuleiro, a terceira maior do Brasil. Bombeiros e brigadistas trabalham no combate às chamas, que já devastaram 478 hectares. Para ter um panorama da situação na região, conversamos com João Paulo Morita, coordenador de Prevenção e Combate a Incêndios do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.