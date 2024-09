Entenda o significado dos números nas rodovias que cortam Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 10/09/2024 - 14h16 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h57 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uberlândia possui uma localização estratégica que facilita o transporte de produtos e mercadorias por rodovias para todo o Brasil. As estradas que cortam a cidade são essenciais para a logística nacional, ligando importantes regiões produtivas a grandes centros consumidores. A importância dessas rodovias vai além do trânsito de bens; elas também trazem informações valiosas em suas denominações.

Os números presentes nas rodovias brasileiras seguem uma lógica que reflete a geografia do país. Estradas que possuem numeração com final ímpar, por exemplo, ligam o Norte ao Sul, enquanto as de numeração par conectam o Leste ao Oeste. Essa organização facilita a compreensão da malha rodoviária, tornando mais eficiente o transporte de produtos de Uberlândia para outras regiões do Brasil.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=lQbWNCGJFHI

👉 https://www.youtube.com/watch?v=jwQbLoCgEkI

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=-T7SVZmb6WI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Brasil #uberlandia #rodovias

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.