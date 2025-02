Entenda o que muda para a economia com Trump no poder Aclr|Do canal Record News no YouTube 21/01/2025 - 14h50 (Atualizado em 22/01/2025 - 01h12 ) twitter

Depois da posse como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou uma série de medidas. No campo econômico o republicano disse que vai derrotar a inflação do país e confirmou a aplicação de tarifas para importação. Além disso, informou que vai declarar emergência nacional na fronteira sul do país e iniciar o processo de deportação de estrangeiros. Para fazer uma análise sobre essas mudanças e os impactos para o Brasil, conversamos com o economista Miguel Daoud.

