Entenda o que é Neuralgia do Trigêmeo e o que pode ser feito para aliviar a dor Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 27/08/2024 - 15h23 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h46 ) ‌



A neuralgia do trigêmeo é conhecida por causar uma das dores mais intensas e incapacitantes que existem, afetando principalmente a área facial. Para entender melhor essa condição, suas causas, sintomas e opções de tratamento, convidamos o Dr. Bruno Miranda, secretário de comitê na Sociedade Brasileira para Estudos da Dor. Na entrevista, Dr. Miranda explica como a neuralgia do trigêmeo pode impactar o dia a dia dos pacientes e quais são as abordagens para aliviar essa dor severa. Se você ou alguém que conhece sofre com essa condição, esta conversa é essencial para obter informações úteis e orientações sobre o manejo da dor.

