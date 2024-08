Entenda o porque jovens estão sofrendo com problemas cardiovasculares Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 26/08/2024 - 16h37 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h17 ) ‌



No "Ver Mais" de hoje, o cardiologista Eduardo Piazza explica o aumento dos casos de paradas cardíacas entre jovens e adultos. Vamos discutir os motivos por trás desses incidentes, a relação entre problemas cardíacos e atividade física, e quais cuidados e exames são essenciais para manter a saúde do coração. Dr. Eduardo também compartilhará recomendações para quem está começando ou retomando atividades físicas e para aqueles com doenças cardiovasculares.

