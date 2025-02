Entenda o pedido de proibição do PMMA pelo CFM Aclr|Do canal Record News no YouTube 22/01/2025 - 15h02 (Atualizado em 23/01/2025 - 01h03 ) twitter

O Conselho Federal de Medicina entregou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, um documento em que pede a proibição do PMMA, substância utilizada em procedimentos estéticos. O produto tem causado lesões graves e até a morte de pacientes. Ainda não há data para sair a decisão da Anvisa. Para falar sobre a proibição, conversamos com a médica Graziela Schmitz Bonin, que é membro do Conselho Federal de Medicina.

