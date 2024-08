Entenda no que impacta o ato de González em se autoproclamar presidente da Venezuela Aclr|Do canal Record News no YouTube 06/08/2024 - 17h15 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Edmundo González, que concorreu às eleições venezuelanas contra Nicolás Maduro, se autoproclamou presidente do país. Em meio aos questionamentos e a crise política depois da divulgação do resultado das eleições, o opositor de Maduro proclamou a si mesmo como presidente. A declaração é simbólica, já que a legislação da Venezuela considera que apenas o conselho nacional eleitoral tem o poder de definir o presidente. Lier Pires Ferreira, professor dos cursos de Direito e Relações Internacionais do IBMEC-RJ, comenta sobre esse e outros temas internacionais.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.