Entenda mais sobre as regras de regularização de apostas online no Brasil
31/07/2024 - 22h15 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h06 )



O Ministério da Fazenda publicou uma portaria com as regras para apostas online. As regras foram publicadas com o intuito de regularizar o setor no Brasil, além de garantir a segurança jurídica do apostador, empresas e funcionários. Agora as empresas estão autorizadas a oferecer jogos online, desde que sigam algumas diretrizes. Sobre o assunto, conversamos com Sheyner Asfóra, presidente nacional da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas.

