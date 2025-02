Entenda como vai funcionar o "gold card", novo visto americano Aclr|Do canal Record News no YouTube 26/02/2025 - 16h15 (Atualizado em 26/02/2025 - 18h16 ) twitter

Para garantir a cidadania americana agora vai ser preciso desembolsar quase R$ 30 milhões. O presidente Donald Trump anunciou a criação do "gold card", ou visto dourado. De acordo com o republicano, essa nova modalidade facilita que imigrantes ricos obtenham a cidadania americana. O programa vai substituir o visto EB-5, que permite que estrangeiros solicitem residência permanente se criarem empregos para americanos ou se investirem em empreendimentos no país. Para falar sobre o assunto, conversamos com a advogada especialista em imigração e Direito de Família, Hannah Krispin.

