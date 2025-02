Entenda como o programa da DeepSeek derrubou as ações dos concorrentes Aclr|Do canal Record News no YouTube 28/01/2025 - 16h30 (Atualizado em 29/01/2025 - 01h03 ) twitter

Uma nova ferramenta de inteligência artificial chinesa provocou a maior dor de cabeça para as gigantes da tecnologia dos estados unidos. A startup chinesa DeepSeek lançou um programa de inteligência artificial mais barato e avançado, abalando concorrentes americanos, como o ChatGpt, e derrubando ações das gigantes de tecnologia na bolsa de Nova York. Um prejuízo estimado em US$ 1 trilhão aos magnatas da tecnologia. Para saber como fica esse mercado, conversou com o professor de Direito e mestre por Harvard, João Victor Archegas.

