Entenda como o DeepSeek pode alterar o cenário global Aclr|Do canal Record News no YouTube 05/02/2025 - 16h15 (Atualizado em 06/02/2025 - 01h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O DeepSeek foi lançado há algumas semanas e causou um verdadeiro rebuliço. O modelo chinês é apontado um marco na história da IA. A China tem a meta de chegar à liderança do cenário global até 2030. O DeepSeek mostra que o país asiático está na corrida e pode ser uma ameaça para o mercado dos Estados Unidos, que atualmente está no topo do ranking de desenvolvimento dessas tecnologias. O assistente virtual chinês tem custo de produção. Para aprofundar em todas essas questões sobre essa IA, conversamos com o doutor Flávio D'Urso, especialista em Crimes Digitais.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.