Entenda como o apagão afetou o transporte aéreo e outros serviços no mundo

O apagão cibernético afetou transportes, serviços e comunicação. As três maiores companhias aéreas dos Estados Unidos chegaram a interromper todos os voos no país. No Brasil houve problema nas operações no aeroporto de Confins, na Grande Belo Horizonte. Rodrigo Fragola, que é diretor de Cibersegurança da Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, comentou sobre o assunto no Conexão Record News.

