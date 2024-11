Entenda como funciona o julgamento de Élcio de Queiroz e Ronnie Lessa Aclr|Do canal Record News no YouTube 30/10/2024 - 14h02 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h05 ) twitter

O julgamento dos ex-policiais militares, Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, começou hoje pela manhã no Rio de Janeiro. A previsão é de que dure, pelo menos, dois dias. O Ministério Público ouve sete testemunhas. Entre elas, a única sobrevivente do atentado, a jornalista fernanda chaves, que estava no carro com Marielle Franco e Anderson Gomes. A promotoria vai pedir a pena de 84 anos de prisão para os dois réus por meio de júri popular. Ronnie Lessa e elcio de queiroz foram denunciados por duplo homicídio triplamente qualificado e pela receptação do carro usado no crime em 2018. Para explicar como funciona esse julgamento, conversamos com o professor de Direito da FGV Rio, Thiago Bottino.

