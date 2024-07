Entenda como funciona e o que observar em leilões de carros

Aclr |Do canal Record News no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Os leilões de carros atraem públicos de vários perfis. Alguns buscam os veículos para usar no dia a dia, outros para revenda. O preço é o principal atrativo. Nos leilões de carros afetados pela enchente no Rio Grande do Sul, por exemplo, os veículos custam praticamente a metade do valor da tabela FIPE. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB SP, Jesualdo Eduardo de Almeida Júnior, explica melhor como funciona o leilão e o que observar na hora de escolher o carro.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.