Entenda como funciona a mudança na bandeira tarifária Aclr|Do canal Record News no YouTube 01/11/2024 - 18h00 (Atualizado em 03/11/2024 - 01h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Começa a valer nesta sexta-feira (1º) a bandeira amarela na conta de luz. A mudança deve aliviar o bolso do trabalhador, depois de dois meses com a tarifa vermelha. A redução foi possível devido ao alto volume de chuvas registrado no mês de outubro, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Quem explica como funciona essa mudança de bandeira é o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia, Bruno Hebert.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.