Entenda as regras que podem deixar o transporte publico melhor

Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes indicou que 52,7% dos usuários do transporte coletivo têm apenas uma opção para se locomover. O levantamento também revelou que 57% dos entrevistados estariam dispostos a pagar uma tarifa mais alta para garantir assentos durante as viagens. Além disso, 52,6% afirmaram estar abertos a tarifas diferenciadas por veículos menos poluentes. A pesquisa ouviu 3.117 pessoas em 319 cidades com mais de 100 mil habitantes.

