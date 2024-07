Entenda a pane digital que afetou computadores de todo mundo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 20/07/2024 - 17h13 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h31 ) ‌



A pane digital que afetou computadores de todo mundo na sexta-feira (19) foi causada por uma falha na atualização do software de segurança da empresa americana CrownStrike. Os arquivos corrompidos foram enviados para computadores dos clientes, incluindo a Microsoft, resultando no desligamento do sistema operacional Windows e instabilidade em aplicativos bancários. O problema afetou também hospitais e laboratórios médicos. A CrowdStrike é uma empresa de proteção contra ataques cibernéticos com clientes globais como a Microsoft. O CEO George Kurtz afirmou que não se tratou de um ataque hacker e pediu desculpas pelo transtorno. As ações da empresa caíram quase 13% na bolsa de Nova York. O prejuízo global pode chegar à casa dos bilhões de dólares.

