Entenda a guerra comercial entre China e Estados Unidos

A China impôs nesta terça-feira (04) novas tarifas sobre importações dos Estados Unidos em uma resposta às taxações norte-americanas determinadas pelo presidente Donald Trump sobre produtos chineses na última sexta-feira (31), dando novos indícios de uma "guerra comercial" entre as duas maiores economias do mundo, informou a agência de notícias Reuters. As taxas serão de 15% para carvão e gás natural liquefeito dos Estados Unidos e 10% para petróleo bruto, equipamentos agrícolas e alguns automóveis. Para falar sobre o assunto, conversamos com a Carla Beni, economista conselheira do Corecon-SP E professora da FGV.

