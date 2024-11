Entenda a Encefalopatia Traumática Crônica: Neurocirurgião Explica Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 28/10/2024 - 15h34 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h26 ) twitter

Após a morte do ex-lutador Maguila devido a complicações da encefalopatia traumática crônica (ETC), condição comum em esportes de contato, o neurocirurgião Dr. Luan Lucena fala sobre essa grave doença, também chamada de "Síndrome do Boxeador".

