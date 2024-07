'Ensaio para um Adeus Inesperado': Natália Lage fala sobre os temas da peça em cartaz Aclr|Do canal R7 no YouTube 24/07/2024 - 01h04 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A atriz Natália Lage está em cartaz com a peça 'Ensaio para um Adeus Inesperado', ao lado do ator Caio Manhente e sob direção de Ana Beatriz Nogueira. O texto original foi criado por Sérgio Roveri, e tem como tema central a superação do luto pela perda de um filho que tira a própria vida aos 22 anos. Natália conta um pouco sobre o enredo da peça e o que esperar da performance.

Inscreva-se no canal R7: http://r7.com/_gwz

Facebook: https://www.facebook.com/portalr7

Instagram: https://www.instagram.com/portalr7/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/portalr7

Site oficial: https://www.r7.com/

Publicidade

#R7 #OProgramaDeTodosOsProgramas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.