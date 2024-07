Enquete popular sobre aborto: maioria se posiciona contra projeto de lei

Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

A polêmica em torno do projeto de lei que propõe equiparar o aborto ao crime de homicídio continua intensa após a realização de uma enquete popular pela Câmara dos Deputados. Com 88% de rejeição, a maioria se posiciona contra a proposta, refletindo divisões profundas na sociedade brasileira quanto a este tema sensível. Danila Bernardes traz os detalhes e repercussões desse importante momento legislativo, destacando as vozes e argumentos dos envolvidos no debate.

