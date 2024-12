'Enquanto eles não Crescem" livro propõe reflexões sobre a infância, família e vida cotidiana Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 02/12/2024 - 15h48 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h41 ) twitter

"Enquanto Eles Não Crescem", novo livro de crônicas da jornalista e escritora Simone Gehrke, acaba de ser lançado em Joinville. A obra explora o cotidiano e as descobertas do mundo sob a perspectiva das crianças, proporcionando reflexões emocionantes sobre a relação entre pais e filhos. Em uma conversa especial, Simone compartilha as inspirações para o livro e revela como a experiência de ser mãe influenciou sua escrita. Com linguagem sensível e envolvente, a autora convida os leitores a refletirem sobre o universo familiar e a riqueza das pequenas descobertas cotidianas.

