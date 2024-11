Engenheiro que tentou matar ex-mulher grávida, bebê e a sogra a facadas segue preso em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 22/10/2024 - 15h25 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h16 ) twitter

Segue preso o engenheiro civil Luis Fernando Bentivoglio, de 31 anos, que tentou matar a facadas a ex-mulher grávida, a filha do casal de 1 ano e a ex-sogra, dentro de um apartamento em um condomínio na Avenida São Vicente, nesta segunda (21), na Zona Sul de Franca. A confusão teria acontecido depois que a mulher teria questionado a visita do ex-marido, que é alvo de medida protetiva. A criança passou por atendimento e recebeu dois pontos na perna; já a gestante, teve ferimentos nos braços, pernas, cabeça e na nuca, mas não corre risco de morte. A mãe dela e ex-sogra do agressor, foi levada para a Santa Casa com ferimentos nas costas, e também está fora de perigo. Luis Fernando estava separado há duas semanas da ex-esposa, que é arquiteta e também tem 31 anos; no último dia 12, ele chegou a ser preso após ameaçar a ex, mas foi solto na audiência de custódia.

