Engavetamento na BR-376 envolve quatro veículos e interdita rodovia

Um acidente assustador foi registrado na BR-376, no sentido Santa Catarina. Um engavetamento envolvendo quatro veículos causou a interdição da rodovia, gerando um grande transtorno no tráfego. Apesar da gravidade do acidente, felizmente, não houve vítimas fatais. As equipes de socorro e a polícia rodoviária estiveram no local para atender a ocorrência e organizar o fluxo de veículos na região. A reportagem da Tribuna do Povo traz todos os detalhes desse incidente e as imagens do acidente que impactou o trânsito na BR-376.

