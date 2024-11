Engavetamento causa morte na BR-040 em Nova Lima, na grande BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 17/10/2024 - 14h51 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h10 ) twitter

Um homem roubou um ônibus em Betim, na região metropolitana de BH, e após duas horas e meia de perseguição, cerca de 55 km do ponto inicial, bateu de frente contra uma van. Com o impacto, a van foi arremessada e acabou atingindo um carro de passeio, onde uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida. Renan Patrick, de 25 anos, foi identificado como o motorista do ônibus roubado e levado para a Delegacia de Nova Lima para prestar depoimento. O acidente gerou congestionamento de horas na região. Segundo informações da Polícia, o homem tinha o objetivo de tirar a própria vida.

