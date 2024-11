Engavetamento causa congestionamento na Avenida Beira-Mar, em Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/11/2024 - 09h18 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h16 ) twitter

Um engavetamento na Avenida Beira-Mar, em Florianópolis, gerou grandes transtornos no trânsito neste fim de semana. O acidente envolveu vários veículos e resultou em retenções significativas na via, impactando a mobilidade na região. Motoristas enfrentaram longos congestionamentos enquanto equipes de resgate e trânsito trabalhavam para liberar a pista. A situação foi controlada, mas os motoristas ainda enfrentaram dificuldades para seguir viagem por um bom período. Detalhes sobre as causas do acidente ainda estão sendo investigados.

