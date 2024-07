Engavetamento: acidente deixa 17 feridos em Porto Alegre Aclr|Do canal Record RS no YouTube 17/07/2024 - 09h57 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h31 ) ‌



Foi liberado no meio da tarde o trânsito na Freeway, próximo a ponte do Guaíba. Um acidente no fim da manhã deixou dezessete pessoas feridas. Dois ônibus e um carro se envolveram na colisão.

