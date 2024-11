Enfermeira é flagrada agredindo idosa com Alzheimer no RJ Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 31/10/2024 - 13h47 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h14 ) twitter

A polícia investiga a agressão de uma enfermeira contra uma idosa de 77 anos em Rio das Ostras (RJ). A mulher não se locomove e tem Alzheimer. A filha da idosa notou machucados no corpo da mãe e decidiu instalar uma câmera de segurança. As imagens capturadas foram enviadas para a delegacia que está conduzindo as investigações. A enfermeira responsável pelos cuidados da paciente responderá ao processo em liberdade.

