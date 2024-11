ENEM: Provas começam com linguagens, humanas e redação Aclr|Do canal Record RS no YouTube 04/11/2024 - 10h06 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h37 ) twitter

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, em Porto Alegre, foi de movimento intenso, mas considerado dentro da normalidade. No domingo, os estudantes responderam a questões de linguagens e ciências humanas, além da redação. A expectativa antes das provas era grande.

