Enem dos Concursos: saiba o que levar para a prova, que acontece no domingo (18)

Os candidatos ao Concurso Nacional Unificado, que ocorre neste domingo (18) devem levar um documento original com foto ou apresentar um documento digital também com foto. O cartão de confirmação da inscrição não é obrigatório, mas pode ajudar na localização da sala. As canetas devem ser transparentes e de tinta preta. Não é permitido o uso de relógios, bonés ou óculos escuros. Alimentos e água estão permitidos desde que em garrafas transparentes.

