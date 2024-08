Enem dos concursos: domingo de provas do Concurso Nacional Unificado Aclr|Do canal Record RS no YouTube 20/08/2024 - 10h21 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h49 ) ‌



As provas do Concurso Nacional Unificado foram realizadas na capital e em outros 7 municípios gaúchos. Ao todo, mais de 78 mil inscritos participaram do exame. O Jônatha Bittencourt foi conferir.

