"Enem dos concursos" divulga nova lista de aprovados

O Ministério da Gestão divulgou nesta terça-feira (11) outra lista de aprovados no Concurso Público Nacional Unificado, o 'Enem dos Concursos'. Foram convocados 170 participantes de nível superior. O prazo para confirmação vai até amanhã (12). A divulgação da terceira chamada será no dia 18 de fevreiro, e em 28 de fevreiro sai a lista definitiva de classificação para todos os cargos e dos convocados para matrícula nos cursos de formação. Para discutir o tema, conversamos com o especialista em legislação educacional e inspeção escolar, Erik Anderson.

Foto: Arquivo/Agência Brasil

