ENEM 2024: Uberlândia registra alta procura com 17.485 inscritos | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/11/2024 - 09h24 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste domingo, aconteceu a primeira fase do ENEM 2024, mobilizando mais de quatro milhões de candidatos em todo o Brasil. Os participantes enfrentaram um total de 90 questões e uma redação ao longo de cinco horas e meia. Em Uberlândia, as provas foram aplicadas em 18 instituições de ensino, incluindo escolas municipais, estaduais e faculdades particulares. Por determinação do Ministério da Educação, a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) não sediou a aplicação deste ano.

As amigas Emily e Laíssa, que esperam conquistar uma vaga no ensino superior, estavam entre os estudantes que dedicaram horas de estudo para o exame. Para muitos candidatos, como Ana Luiza, que ainda está no segundo ano do ensino médio, essa foi a primeira experiência com o ENEM, visando ganhar prática para futuras provas. A competição é acirrada, especialmente para os cursos mais procurados, como Medicina, Direito, Administração e Psicologia, onde os participantes precisam atingir notas acima da média de corte para garantir a tão sonhada vaga. Com 17.485 inscritos em Uberlândia, a expectativa é alta para a próxima fase, que ocorrerá no próximo domingo, com provas de Matemática e Ciências da Natureza.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=jILZg8COMx4

👉 https://www.youtube.com/watch?v=MAkjoU1KkwI

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=xOZAOtp8Kl8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #enem #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.