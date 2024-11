Enem 2024: prova deste ano tem o maior número de participantes acima de 60 anos Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 11/11/2024 - 09h50 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h43 ) twitter

Neste domingo (10), acontece o segundo e último dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Em Ribeirão Preto, cerca de 15 mil alunos prestaram a prova na primeira fase. O exame é a porta de entrada para as principais universidades públicas do país; e, neste ano, cerca de 10 mil pessoas com idade acima dos 60 anos se inscreveram para participar das provas em 2024 – o maior número da história.

*Reportagem exibida em 08/11/2024.

