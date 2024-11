ENEM 2024: número de inscritos cresce e concorrência se acirra em Uberlândia | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 01/11/2024 - 08h10 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h46 ) twitter

Com mais de 4,3 milhões de inscritos, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2024 se aproxima, com as primeiras provas marcadas para o próximo domingo, 3 de novembro. O teste, principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, exige dedicação intensa e preparo emocional, especialmente nos dias que antecedem as provas. Em Uberlândia, estudantes como Mariana e Sofia, que sonham com o curso de Medicina, encaram o ritmo acelerado de estudos e revisões nos cursinhos, buscando aprimorar o conteúdo e controlar a ansiedade.

Além da preparação acadêmica, o equilíbrio emocional é prioridade para muitos candidatos, que, ao longo dos anos, precisam enfrentar a concorrência acirrada. Em meio a estratégias como cursinhos presenciais e a distância, a rotina de estudos se adapta aos novos métodos de ensino. Neste ano, o número de inscrições voltou a crescer, contrastando com a queda registrada nos últimos anos. No próximo domingo, provas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Ciências Humanas e Redação darão o pontapé inicial ao exame, que se encerrará no dia 10.

