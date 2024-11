Enem 2024: gabarito oficial será divulgado em 20 de novembro Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 04/11/2024 - 22h00 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os estudantes que participaram do Enem 2024 podem marcar no calendário a data de divulgação do gabarito oficial, que ocorrerá no dia 20 de novembro. Essa é uma expectativa importante para os candidatos, que buscam avaliar seu desempenho e se preparar para as próximas etapas do processo seletivo. Além disso, os interessados em adquirir veículos apreendidos poderão participar do leilão do Detran, que acontece nesta terça-feira, 05 de novembro, em Criciúma, com um total de 123 veículos e sucatas à venda. O leilão é uma excelente oportunidade para quem busca comprar veículos por um preço acessível.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.