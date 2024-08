Enem 2024: Exame será realizado em novembro e é importante estar bem antenado Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 30/07/2024 - 16h44 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h48 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O ENEM 2024 vai acontecer no mês de novembro, mas já tem gente estudando e se preparando para o exame. De acordo com especialistas é importante estar antenado com o que acontece no mundo, pois pode ser tema de redação.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #enem #exame #estudo #prapara #camposdosgoytacazes #redação #iff

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

Publicidade

https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.